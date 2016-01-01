مورينيو.. ذرفت الدموع عند توديع روني

أكد البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنّه ذرف الدموع عند رحيل اللاعب الإنجليزي واين روني عن الفريق هذا الصيف. وصرّح مورينيو في حوار نقلتها صحيفة "إكسبرس" البريطانية اليوم الأربعاء،قائلًا: "إنّه يستحق ما حصل عليه، لقد كنّا نرغب أن يبقى معنا، وكان لدينا الكثير من الإحترام له، أنا أفتقده لأنّه رجل رائع". مضيفًا: "لست من النوع الّذي العاطفي والحساس في عمله، ولكن عندما غادر كنت عاطفيًا جدًا، أنا واثق أنّه سيكون جيّدًا لإيفرتون، وأنّ ناديه سيكون مناسبا له". وأشار مورينيو إلى أنّ روني صار شخص مُحبَطًا في مانشستر يونايتد، وكان يريد الذهاب إلى إيفرتون لإنقاذ مسيرته، مواصلًا: "إنّه يستحق ذلك، كان موقفًا صعبًا بالنسبة له، حاول إظهار إحترامه للجميع لكي يكون سعيدًا". متابعًا: "الأمر يتعلق بالسماح له باللعب كل دقيقة، وأعتقد أنّه يحتاج لذلك، إنّه جدير بكل الإحترام". واختتم كلامه، بالقول: "في عمره ومع شخصيته أعتقد أنّه يحتاج للعب، إنّه نجم لديه الكثير من الدوافع، وهو لم يكن سعيدًا لأنّه لا يلعب بإنتظام".