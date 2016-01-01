إبني إبراهيموفيش ينضمان إلى مانشستر يونايتد

إنضم إبنا النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للشباب.

كشفت صحيفة "ذا صن" الانجليزية اليوم الثلاثاء، أن كل من ماكسيميليان وفنسنت إبراهيموفيتش سيمهدان الطريق إلى والدهما النجم السويدي للعودة إلى فريق "الشياطين الحمر" بعدما قرر المدرب البرتغالي مورينيو عدم الاحتفاظ به في نهاية الموسم الماضي بسبب الاصابة التي يعاني منها، وهذا بعدما انضما الى فريق الشباب.

وفي المقابل ألمح المدرب البرتغالي مورينيو، الى امكانية تجديد عقد اللاعب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي عندما أشاد به منذ أيام خاصة وأنه تألق بشكل كبير في ملعب "اولد تراتفورد"، كما رفض "السلطان ابرا" عرضا مغريا من الدوري الأمريكي.