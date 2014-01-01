أوزيل يريد الرقم الـ10

لمّح الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي، إلى إمكانية تغيير رقم القميص الخاص به، والّذي يحمل رقم "11" ليرتدي رقمه المفضل "10". وذكرت صحيفة "مترو"، أنّ أوزيل كان يرغب في إرتداء القميص رقم 10، منذ وصوله إلى لندن، لكن جاك ويلشير كان يحمل هذا الرقم، بعدما رحل الهولندي فان بيرسي لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأوضحت الصحيفة أن ويلشير قضى الموسم المنصرم معارًا في صفوف بورنموث الإنجليزي، ولكن بعد عودته للجانرز لم يظهر قميصه لموسم 2017-2018، على الموقع الرسمي للمدفعجية، مما يعني اقترابه من الرحيل خلال الصيف الجاري. وقال أوزيل، أثناء تقديم القميص الثالث لأرسنال في الصين "حاليا رقم قميصي 11، ولكن لا أدري، ربما يحدد لي الفريق رقما جديدا". وانضم أوزيل لصفوف أرسنال قادمًا من ريال مدريد الإسباني في 2013، بصفقة بلغت 42.5 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقد اللاعب في قلعة الإمارات خلال 2018.