غوارديولا يجهز لأغلى صفقة دفاعية

يسعى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ساوثهامبتون، على أن يجعله أغلى مدافع في تاريخ البريميرليغ، بضمه بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني. وضم غواديولا، الصيف الماضي، جون ستونز من إيفرتون بصفقة بلغت 50 مليون إسترليني ليكون أغلى مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلّا أنّ فان ديك قريب من تحطيم هذا الرقم. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ ساوثهامبتون لا يُمانع بيع المدافع، إلّا أنّه وضع مبلغ 60 مليون إسترليني للموافقة على بيعه، في الوقت الّذي قبل السيتزنز دفع المبلغ ليكون صفقته الثالثة هذا الصيف. وانضم فان ديك لصفوف القديسين بمبلغ 11 مليون إسترليني في 2015 قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، وشارك في 115 مباراة مع ساوثهامبتون مسجلًا 15 هدفًا وصنع 7 أخرى. وأتم مانشستر سيتي أول صفقتين له هذا الموسم بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا من موناكو الفرنسي بمبلغ 40 مليون إسترليني، كما تعاقد مع الحارس البرازيلي إديرسون مورايس من بنفيكا بمبلغ 35 مليون إسترليني.