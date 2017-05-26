مانشستر سيتي يضم بيرناردو سيلفا

ضم فريق مانشستر سيتي لاعب خط وسط موناكو الفرنسي بيرناردو سيلفا صاحب 22 عاما،و قد اجتار سيلفا صباح اليوم الجمعة الفحوصات الطبية بنجاح مع مانشستر سيتي. ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد، إلا أنه حسب تقارير صحفية إنجليزية الدولي البرتغالي سيوقع على عقد لـ 5 سنوات، في صفقة تتجاوز 41 مليون جنيه استرليني. وقال اللاعب في تصريح له للموقع الرسمي للمان سيتي:” سعيد بكوني أصبحت جزأ من أحد أفضل الأندية في العالم، حين تتاح لك الفرصة للعب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم فلا يمكنك قول لا. أتمنى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".