سام ألاردايس يستقيل من تدريب كريستال بالاس

قرر سام ألاردايس الرحيل عن كريستال بالاس في خطوة مفاجئة مباشرة بعد نجاحه في مهمته بإبقاء على الفريق ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان أقرب إلى السقوط. وحسب صحيفة تيليغراف فإن سام ألاردايس قررالإستقالة من منصبه بعد اجتماعه برئيس الفريق ستيف باريش، على الرغم من ارتباطه مع النادي بعقد يمتد إلى 2019 .وعن نفس المصدر فإن سام ألاردايس يريد خوض تجربة جديدة قد تكون خارج إنجلترا هذه المرة، كما لم تستبعد الصحيفة البريطانية وجود خلاف بين المدرب ورئيس كريستال بالاس كان سبباً في الإستقالة .وتولى سام ألاردايس تدريب كريستال بالاس منذ جانفي الماضي خلفاً للمُقال ألان بردو، حيث قاد الفريق في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حقق خلالها 25 نقطة كانت كفيلة بضمان البقاء.