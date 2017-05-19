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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
تابع المدرب الإسباني للمنتخب الجزائري لوكاس ألكاراز، مباراة الجولة الـ 34 من الدوري البرتغالي الممتاز التي جمعت فريق موريرينسي بفريق بورتو، وشهدت مشاركة ياسين براهيمي إقرأ التفاصيل
إحتفل اللاعب الجزائري رياض محرز، بنهاية الموسم الحالي مع ناديه ليستر سيتي الإنجليزي رفقة إبنتيه وعائلته على رأسهم زوجته "ريتا". وظهر أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016، إقرأ التفاصيل
بالفيديو.. المنتخب الوطني الأولمبي يتوج ببرونزية الألعاب الإسلاميةتوج المنتخب الأولمبي الجزائري لكرة القدم، صبيحة اليوم بالميدالية البرونزية لألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها مدينة باكو عاصمة أذرابيجان، وذلك عقب فوز أشبال المدرب عامر
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كرة عربية
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لإعداد لاعبه الويلزي، غاريث بيل، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام نادي يوفنتوس الإيطالي في الـ3 من جوان المقبل، في إقرأ التفاصيل
ساد جو مفعم بالتفاؤل في غرف تغيير الملابس بين لاعبي نادي برشلونة الإسباني، بعد الإنتصار على لاس بالاماس بنتيجة 4-1، أمس الأحد، في إطار الجولة إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز
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