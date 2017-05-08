بيل يحدد شرطه للإنتقال إلى مانشستر يونايتد

دخل فريق مانشستر يونايتد في مفاوضات مع نجم ريال مدريد غاريث بيل من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل .وذكرت تقارير إسبانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيه المدرب الفني لشياطين الحمر قد أجرى محادثات مع بيل لإقناعه بالإنتقال إلى اليونايتد. وأكد نفس المصدر، بأن بيل لا يمانع الذهاب إلى ملعب الأولد ترافورد لكنه يمتلك شرط وحيد لحدوث ذلك وهو تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا. الجدير بالذكر أن الدولي الويلزي لا يعيش أفضل أيامه في ريال مدريد و يتعرض للكثير من الإنتقادات من قبل جماهير الفريق الملكي.