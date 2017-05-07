آرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويشعل صراع التأهل لدوري الأبطال

حقق آرسنال فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في قمة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين مع أفضلية لآرسنال من حيث السيطرة على الكرة والفرص الخطيرة. وتمكن آرسنال من ترجمة سيطرته بتسجيله الهدف الأول في الدقيقية 54 عن طريق غرانيت تشاكا. وبعد 3 دقائق فقط، أضاف داني ويلبيك الهدف الثاني للمدفعية. ورفع آرسنال رصيده إلى 63 النقطة بالمركز السادس، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، لكن الغانرز يملك مباراة إضافية. ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ 70 نقطة لكنه لعب مباراتين أكثر من آرسنال ومباراة أكثر من مانشستر يونايتد، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بـ 69 نقطة و لديه مباراة إضافية عن الرديز.