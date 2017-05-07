مانشستر يونايتد يحدد مصير إبراهيموفيتش

تأكدت مغادرة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لفريق مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده هذا الصيف، حسب صحيفة ذا صن البريطانية. وقرر مدرب مانشستر يونايتد عدم تفعيل خيار تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش لموسم آخر بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي المدرب جوزيه مورينيه غير مقتنع بإمكانية عودة إبراهيموفيتش إلى قمة مستوياته بعد الإصابة .ونقلاً عن نفس المصدر فإن جوزيه مورينيه غيرمقتنع بإمكانية عودة صاحب 36عاماً إلى قمة مستوياته بعد إجراء عملية جراحية وخوضه لمرحلة طويلة من إعادة التأهيل البدني .وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن غياب نجمه السويدي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر بعد تعرضه لإصابة بقطع على مستوى الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى أمام أندرلخت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي .وتمكن إبراهيموفيتش من تسجيل 28 هدفاً وصناعة 10 في 46 مباراة.