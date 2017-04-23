كلوب يزف أخبارا سارة لجماهير ليفربول

زف مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب أخبارا سارة لمشجعي الفريق، قبل لقاء واتفورد ضمن الجولة 35 من الدوري الممتاز. وتلقى ليفربول دفعة قوية بعودة آدم لالانا للتدريبات بعد أن غاب عن الفريق منذ 19 مارس بسبب إصابة في الفخذ، إلى جانب دانييل ستوريدج الذي غاب عن لقاء كريستال بالاس السابق لإصابة على مستوى الورك. وقال كلوب: "عاد لالانا وستوريدج للتدريبات اليوم للمرة الأولى، وهو خبر جيد جدا"، و أضاف:" علينا الآن أن نتدرب مع الأولاد لنرى كيف هم، ثم سنحدد تواجدهم مع الفريق من عدمه أمام واتفورد".