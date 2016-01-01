تشيلسي يطيح بتوتنهام ويتأهل لنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

حسم فريق تشيلسي الداربي لندني في كأس الإتحاد الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام في مباراة مثيرة بـ 4-2، ضمن الدور النصف النهائي لكأس إنجلترا.وكان تشيلسي السباق لإفتتاح التسجيل عن طريق ويليان في الدقيقة 5، ثم تعادل السبيرز في الدقيقة 18 عن طريق هاري كين قبل أن يضيف ويليان الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني تعادل ديلي ألي في الدقيقة 52 ثم سجل البديل هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75، وأطلق نيمانيا ماتيتش قذيفة مدوية في الدقيقة 80 وكانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أفقدت السبيرز أي أمل في المباراة. ليتأهل البلوز لنهائي البطولة بإنتظار الفائز من مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي غداً ليتحدد الطرف الثاني.