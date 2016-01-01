مانشستر يونايتد يعلن نهاية موسم روخو و إبراهيموفيتش

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء تعرض لاعبيه ماركوس روخو، وزلاتان إبراهيموفيتش لإصابة في الرباط الصليبي. وغادر اللاعبين لقاء فريقهما يوم الخميس الماضي أمام أندرلخت في الدوري الأوروبي، بسبب الإصابة. ولم يحدد النادي موعد عودتهما للملاعب. وقال الشياطين الحمر في بيانهم: " كشف الفحوصات الطبية التي خضع لها ماركوس روخو، وزلاتان إبراهيموفيتش عن تعرضهما إلى إصابة خطيرة في الركبة، كلا اللاعبين يحتاجان إلى معاينة متخصصة خلال الأيام المقبلة". وتشير بعض التقارير أن المان يونايتد لن يجدد عقد النجم السويدي لمدة عام إضافي كما كان متوقعا، وسيوقف المفاوضات التي كانت جارية لتمديد، حيث ينتهي عقده الحالي في الصيف. فيما إصابة روخو تترك اليونايتد بخيارات دفاعية قليلة، في ظل إصابة أيضا، كريس سمالينغ، وفيل غونز.