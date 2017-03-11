14 أفريل 2017 1 0 djalal
نهاية موسم خوان ماتا نهاية موسم خوان ماتا
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نهاية موسم خوان ماتا

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كشف جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن موسم خوان ماتا قد انتهى. وأجرى الدولي الإسباني خوان ماتا عملية جراحية ناجحة في الفخذ نهاية الشهرالماضي، وحدد مورينيو موعد عودة ماتا إلى الملاعب في نهاية شهر ماي. ويذكر أن ماتا، هو الهداف الثاني لمانشستر يونايتد هذا الموسم بـ10 أهداف. وقال مورينيو في تصريح له لوسائل الإعلام عند سؤاله عن الموعد المحتمل لعودة ماتا، فيل غونز، وكريس سمالينغ :" ماتا في اواخر ماي، فيل غونز، وكريس سمالينغ، في منتصف ماي".

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