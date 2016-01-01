تشيلسي يفوز أمام مانشستر سيتي و يقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي

تمكن فريق تشيلسي من تحقيق فوزاً مهماً أمام ضيفه مانشستر سيتي بـ2-1، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي. وافتتح البلجيكي هازارد باب التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 10، ولكن سرعان ما أحرز السيتي التعادل عبر سيرجيو أغويرو بالدقيقة الـ26، قبل ان يضيف هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ36. و بهذا الفوز لتشيلسي جعله يقترب أكثر من التتويج بلقب البريمير ليغ هذا الموسم. و بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 72 نقطة بالمركز الأول. بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ58 بالمركز الرابع.