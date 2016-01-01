05 أفريل 2017 1 0 djalal
حرمان ليفربول من التعاقدات لمدة عامين حرمان ليفربول من التعاقدات لمدة عامين
الرئيسية | الدوري الانجليزي | حرمان ليفربول من التعاقدات لمدة عامين

حرمان ليفربول من التعاقدات لمدة عامين

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

عاقب الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فريق ليفربول  بحرمانه من التعاقد مع لاعبين للأكاديمية لعامين، و تغريمهم 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك عقب تأكد محاولتهم التوقيع مع أحد مواهب ستوك سيتي الإنجليزي بشكل غير قانوني. وحاول ليفربول ضم لاعب من أكاديمية ستوك سيتي لم يتجاوز 12 عاما، عبر محاولة إغرائه عائلته ماليا. وبموجب العقوبة لن يستطيع ليفربول التوقيع مع أي لاعب إنجليزي للأكاديمية لعامين، وسيتم رفعها لثلاث سنوات في حال تسجيل أي خروقات جديدة خلال مرحلة الإيقاف. واستفاد ليفربول كثيرا في الأعوام الأخيرة من شراء المواهب الإنجليزية وإعادة بيعها بمبالغ ضخمة، كما حصل مع رحيم ستيرلينغ، غوردان إيب، و غيروم سنكلير، الذين ثم بيعهم لاحقا مقابل مبلغ إجمالي يقدر بـ 68 مليون جنيه استرليني.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: