حرمان ليفربول من التعاقدات لمدة عامين

عاقب الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فريق ليفربول بحرمانه من التعاقد مع لاعبين للأكاديمية لعامين، و تغريمهم 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك عقب تأكد محاولتهم التوقيع مع أحد مواهب ستوك سيتي الإنجليزي بشكل غير قانوني. وحاول ليفربول ضم لاعب من أكاديمية ستوك سيتي لم يتجاوز 12 عاما، عبر محاولة إغرائه عائلته ماليا. وبموجب العقوبة لن يستطيع ليفربول التوقيع مع أي لاعب إنجليزي للأكاديمية لعامين، وسيتم رفعها لثلاث سنوات في حال تسجيل أي خروقات جديدة خلال مرحلة الإيقاف. واستفاد ليفربول كثيرا في الأعوام الأخيرة من شراء المواهب الإنجليزية وإعادة بيعها بمبالغ ضخمة، كما حصل مع رحيم ستيرلينغ، غوردان إيب، و غيروم سنكلير، الذين ثم بيعهم لاحقا مقابل مبلغ إجمالي يقدر بـ 68 مليون جنيه استرليني.