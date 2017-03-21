بالصور.. إدارة المانيو توافق إنتقال شفاينشتايغر إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن موافقته على إنتقال لاعب خط وسطه الألماني باستيان شفاينشتايغر إلى صفوف شيكاغو فاير المنافس في الدوري الأمريكي الأول. وخرج شفاينشتايغر، 32 عامًا، من حسابات مانشستر يونايتد بشكل كبير منذ تولي البرتغالي جوزي مورينيو منصب المدير الفني للنادي في الصيف الماضي. وقال شفاينشتايغر، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "حزين للرحيل عن العديد من الأصدقاء في مانشستر يونايتد، لكني مدين لهذا النادي بالسماح لي بخوض التحدي في شيكاغو فاير". وأوضح المانيو أنّ الإنتقال إلى شيكاغو: "متوقف فقط على الفحص الطبي للاعب وحصوله على التأشيرة، لكن شيكاغو يعمل جاهدًا على إتمام تفاصيل الصفقة".