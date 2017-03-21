21 مارس 2017 1 0 خالد
بالصور.. إدارة المانيو توافق إنتقال شفاينشتايغر إلى الدوري الأمريكي بالصور.. إدارة المانيو توافق إنتقال شفاينشتايغر إلى الدوري الأمريكي
الرئيسية | الدوري الانجليزي | بالصور.. إدارة المانيو توافق إنتقال شفاينشتايغر إلى الدوري الأمريكي

بالصور.. إدارة المانيو توافق إنتقال شفاينشتايغر إلى الدوري الأمريكي

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن موافقته على إنتقال لاعب خط وسطه الألماني باستيان شفاينشتايغر إلى صفوف شيكاغو فاير المنافس في الدوري الأمريكي الأول. وخرج شفاينشتايغر، 32 عامًا، من حسابات مانشستر يونايتد بشكل كبير منذ تولي البرتغالي جوزي مورينيو منصب المدير الفني للنادي في الصيف الماضي. وقال شفاينشتايغر، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "حزين للرحيل عن العديد من الأصدقاء في مانشستر يونايتد، لكني مدين لهذا النادي بالسماح لي بخوض التحدي في شيكاغو فاير". وأوضح المانيو أنّ الإنتقال إلى شيكاغو: "متوقف فقط على الفحص الطبي للاعب وحصوله على التأشيرة، لكن شيكاغو يعمل جاهدًا على إتمام تفاصيل الصفقة".

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: