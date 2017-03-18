ليستر يواصل سلسلة الإنتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق تشيلسي فوزاً صعباً أمام ستوك سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة 29 بنتيجة 2-1.افتتح البرازيلي ويليان التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 14، وتعادل غوناثان والترز لستوك سيتي في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء، واستطاع غاري كاهل ان يسجل هدف تشيلسي القاتل في الدقيقة 86. النتيجة تبقي تشيلسي في الصدارة بـ 69 نقطة، ويبقى ستوك سيتي في المركز التاسع بـ35 نقطة. وفي نفس الجولة، تمكن ليستر سيتي من تحقيق فوز صعب أمام وست هام بنتيجة 3-2، وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الأول لليستر في الدقيقة4. وفاز إيفرتون على هال سيتي برباعية نظيفة، بينما فاز كريستال بالاس على واتفورد بهدف نظيف وتعادل بيرنلي و سندرلاند سلبياً.