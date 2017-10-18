مورينيو يرد على أنباء رحيله

رد البرتغالي جوزي مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على الأنباء التي تقون أنّه راحل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرّح المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ونادي بنفيكا البرتغالي في إطار الجولة الـ3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قائلًا: "إذا أفلحنا في التأهل إلى الدور القادم قبل الجولة الأخيرة في المجموعة فإنّ هدفنا سيكون صدارتها، ولكن في الوقت الحالي هدفنا ضمان التأهل، أظن أنّ تحقيق نقطة أمام أحد أقوى فرق المجموعة ستكون نتيجة إجابية بالنسبة لنا، عليكم في أجهزة الإعلام الإنجليزي أن تحدد موقفكم لأنّكم تقولون في يوم أنّني سأوقع على عقد لتدريب الفريق لـ5 سنوات بقيمة مليار جنيه إسترليني سنويًا، وفي اليوم التالي تقولون أنّني سأرحل إلى باريس سان جيرمان، رد على ذلك بسيط، لم يحدث شيء، لم أوقع على عقد لـ5 سنوات ولم أنتقل إلى باريس، أنا في مانشستر يونايتد ولدي عقد مع النادي".

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية تناقلت أنباء على تجديد عقد البرتغالي مع الشياطين الحمر لـ5 سنوات بقيمة مليار جنيه إسترليني للموسم، في قالت تقارير أخرى أنّه راحل لتدريب نادي باريس سان جيرمان.