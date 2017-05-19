برنامج الجولة الـ34 والأخير من الدوري الألماني

تابع المدرب الإسباني للمنتخب الجزائري لوكاس ألكاراز، مباراة الجولة الـ 34 من الدوري البرتغالي الممتاز التي جمعت فريق موريرينسي بفريق بورتو، وشهدت مشاركة ياسين براهيمي إقرأ التفاصيل إحتفل اللاعب الجزائري رياض محرز، بنهاية الموسم الحالي مع ناديه ليستر سيتي الإنجليزي رفقة إبنتيه وعائلته على رأسهم زوجته "ريتا". وظهر أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016، إقرأ التفاصيل

بالفيديو.. المنتخب الوطني الأولمبي يتوج ببرونزية الألعاب الإسلامية توج المنتخب الأولمبي الجزائري لكرة القدم، صبيحة اليوم بالميدالية البرونزية لألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها مدينة باكو عاصمة أذرابيجان، وذلك عقب فوز أشبال المدرب عامر