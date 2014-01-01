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استأنف المتوسط الدولي الجزائري "رياض محرز"، اليوم الجمعة، تحضيراته مع نادي "ليستر سيتي" الانجليزي لكرة القدم تحسبا للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبله مع نادي إقرأ التفاصيل
أكدت إدارة نادي نيس الفرنسي، أمس الخميس، عن تلقي وسط الميدان الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عرضًا من نادي قيصري سبور التركي. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إقرأ التفاصيل
بالفيديو.. محرز: أنا وميسي سنقضي على الجميعنشر الدولي الجزائري، رياض محرز، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تحدث فيه عن فريق أحلامه بالنسبة للمباريات المكونة من 5 لاعبين
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يعمل المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان وقائد الفريق سيرجيو راموس، اقناع نجم النادي الملكي رونالدو للعدول عن قراره والبقاء في الفريق الموسم إقرأ التفاصيل
فجرت صحيفة "أبولا" الربتغالية صبيحة اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل من ناديه ريال مدريد الإسباني هذا إقرأ التفاصيل
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