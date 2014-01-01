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أخبار من القسم الوطني
أهدى الدولي الجزائري "عدلان قديورة"، الأربعاء، الجزائريين أغنية صحراوية بمناسبة الذكرى الـ55 لعيدي الإستقلال والشباب. نشر لاعب نادي "ميدلسبروغ" الإنجليزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إقرأ التفاصيل
أكّد الإسباني "لوكاس ألكاراز" مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حضوره نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع ناديي شباب بلوزداد ووفاق سطيف انطلاقا من الساعة إقرأ التفاصيل
بالفيديو.. محرز وبلومي يداعبان الكرةظهر الدولي الجزائري "رياض محرز"، الاثنين، في شريط (فيديو) جديد جمعه بالأسطورة "لخضر بلومي" أحد نجوم جيل 1982. بساحة أحد المنازل، ظهر النجمان وهما يقومان بتبادل
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يعمل المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان وقائد الفريق سيرجيو راموس، اقناع نجم النادي الملكي رونالدو للعدول عن قراره والبقاء في الفريق الموسم إقرأ التفاصيل
فجرت صحيفة "أبولا" الربتغالية صبيحة اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل من ناديه ريال مدريد الإسباني هذا إقرأ التفاصيل
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