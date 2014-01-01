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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
تمكن المنتخب البرتغالي من تحقق المركز الثالث في منافسة كأس القارات المقانة في روسيا، بعد فوزه على نظيره المكسيكي 2-1، اليوم الأحد، في مواجهة الترتيبية. إقرأ التفاصيل
فضّل لاعبو المنتخب الوطني الإبتعاد عن المستطيل الأخضر والضجة الإعلامية خلال فترة توقف البطولات الأوروبية والمحلية، واختار هؤلاء خمس وجهات توزّعت بين الجزائر، اليونان، مدغشقر، إقرأ التفاصيل
الكاف تؤجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتدالنهار الجديد - "الكاف" تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد إلى 9 جويلية المقبل وحسب ما اعلن عنه الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، فإن المواجهة بين الفريق
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كرة عربية
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، المتوّج هذا الموسم بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بيانًا، اليوم الأربعاء، أعرب من خلاله عن "ثقته التامة" في نجمه إقرأ التفاصيل
سيضطر نادي أتلتيكو مدريد للإنتظار حتى غدٍ الخميس لتعرف على قرار المحكمة الرياضية النهائي بخصوص حرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد. أتلتيكو كان يعتقد بأن إقرأ التفاصيل
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