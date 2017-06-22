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أخبار من القسم الوطني
أعرب ناديا روما الايطالي ووسان بترسبورغ الروسي، عن رغبتهما في ضم الدولي الجزائري آدم وناس الناشط بصفوف فريق بوردو الفرنسي، ليلتحقا بنادي نابولي الايطالي الطامح إقرأ التفاصيل
يستهدف نادي نيوكاستل يونايتد الانجليزي التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة مقايضة مع نادي ليستر سيتي الانجليزي، إقرأ التفاصيل
صورة.. لشبونة يريد إستعادة سليماني هذا الصيفيسعى فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي لإستعارة الدولي الجزائري إسلام سليماني من فريق ليستر سيتي خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، بعد التجربة القصيرة التي قضاها اللاعب
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كرة عربية
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، المتوّج هذا الموسم بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بيانًا، اليوم الأربعاء، أعرب من خلاله عن "ثقته التامة" في نجمه إقرأ التفاصيل
سيضطر نادي أتلتيكو مدريد للإنتظار حتى غدٍ الخميس لتعرف على قرار المحكمة الرياضية النهائي بخصوص حرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد. أتلتيكو كان يعتقد بأن إقرأ التفاصيل
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