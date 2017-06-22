أعرب ناديا روما الايطالي ووسان بترسبورغ الروسي، عن رغبتهما في ضم الدولي الجزائري آدم وناس الناشط بصفوف فريق بوردو الفرنسي، ليلتحقا بنادي نابولي الايطالي الطامح إقرأ التفاصيل يستهدف نادي نيوكاستل يونايتد الانجليزي التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة مقايضة مع نادي ليستر سيتي الانجليزي، إقرأ التفاصيل

صورة.. لشبونة يريد إستعادة سليماني هذا الصيف يسعى فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي لإستعارة الدولي الجزائري إسلام سليماني من فريق ليستر سيتي خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، بعد التجربة القصيرة التي قضاها اللاعب