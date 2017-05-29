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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
طالب الدولي الجزائري رياض محرز من إدارة ليستر سيتي بالسماح له بمغادرة الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية، بالرغم من أنّه لا يزال مرتبطًا مع الثعالب إقرأ التفاصيل
يعلن المدرب الإسباني للمنتخب الوطني، لوكاس ألكاراز، عن قائمة اللاعبين المعنية بمبارتي غينيا والطوغو، يوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها بمركز سيدي موسى لتحضير إقرأ التفاصيل
استقالة ستة أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبيةقدم ستة اعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية المنتخبين اليوم السبت استقالتهم إحتجاجاً على الظروف التي جرت فيها عملية الإنتخاب، ويتعلق الأمر برؤساء
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أنّ الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد نادي ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني، يكون قد جدد عقده مع الملكي حتى عام إقرأ التفاصيل
أكد الدولي الإسباني إيسكو، لاعب ريال مدريد، حبّه للنادي الملكي واستمراره مع الفريق، بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، أمس السبت، مما يعني إقتراب توقيع عقد إقرأ التفاصيل
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