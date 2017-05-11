يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم نجم المنتخب الوطني رياض محرز، جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مستغلًا رغبة محرز إقرأ التفاصيل تمكن، أمس الخميس، المنتخب المنتخب الوطني لكرة اليد، أقل من 21 عامًا، على منتخب البلد المنظم، أذربيجان، بنتيجة 35-22، في إطار الجولة الثالثة من الدور إقرأ التفاصيل

جزائريان ضمن الهيئة الدائمة للكاف قام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتغييرات جديدة في لجانه الدائمة لفترة ما بين مارس 2017 و 2022، التغييرات شملت وجود جزائريين في القائمة الدائمة ويتعلق