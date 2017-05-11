- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم نجم المنتخب الوطني رياض محرز، جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مستغلًا رغبة محرز إقرأ التفاصيل
تمكن، أمس الخميس، المنتخب المنتخب الوطني لكرة اليد، أقل من 21 عامًا، على منتخب البلد المنظم، أذربيجان، بنتيجة 35-22، في إطار الجولة الثالثة من الدور إقرأ التفاصيل
جزائريان ضمن الهيئة الدائمة للكافقام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتغييرات جديدة في لجانه الدائمة لفترة ما بين مارس 2017 و 2022، التغييرات شملت وجود جزائريين في القائمة الدائمة ويتعلق
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، إنّ النادي الملكي يعتمد دومًا على النتائج "وإذا لم تحقق الألقاب إقرأ التفاصيل
يفتقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي، العديد من الأسماء الحساسة في قائمته من ناحية في حين يستعيد أسماء أخرى إقرأ التفاصيل
عدد مرات القراءة الكلي : 1 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 1 مرة
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك