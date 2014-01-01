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أخبار من القسم الوطني
أكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن المدرب القادم للمنتخب الجزائري سيكون بشكل كبير خواندي راموس، وأضاف نفس المصدر بإن مسؤولين جزائريين يتواجدون في اسبانيا لحسم صفقة إقرأ التفاصيل
شرع الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة في مهامه كعضو للجنة المالية بالإتحاد الدولي لكرة القدم، بزوريخ السويسرية. وكانت الفيفا قد أعلنت قبل إقرأ التفاصيل
بوغرارة ينهي مسيرة 4 سنوات مع دفاع تاجنانتقرر المدرب ليامين بوغرارة وضع حد لمسيرة 4 أعوام من العمل مع نادي دفاع تاجنانت، حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت إدارة النادي الناشط في
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رد خافيير تيباس رئيس رابطة الإسبانية لكرة القدم، على مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بعد تصريحات هذا الأخير المثيرة للجدل بعد نهاية مباراة منتخب إسبانيا الودية إقرأ التفاصيل
تداولت العديد من المواقع الإعلامية وصفحات المواقع الإجتماعية معلومة خاطئة مفاذها وصول كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد الإسباني للهدف رقم 600 فى إقرأ التفاصيل
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