أكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن المدرب القادم للمنتخب الجزائري سيكون بشكل كبير خواندي راموس، وأضاف نفس المصدر بإن مسؤولين جزائريين يتواجدون في اسبانيا لحسم صفقة إقرأ التفاصيل شرع الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة في مهامه كعضو للجنة المالية بالإتحاد الدولي لكرة القدم، بزوريخ السويسرية. وكانت الفيفا قد أعلنت قبل إقرأ التفاصيل

بوغرارة ينهي مسيرة 4 سنوات مع دفاع تاجنانت قرر المدرب ليامين بوغرارة وضع حد لمسيرة 4 أعوام من العمل مع نادي دفاع تاجنانت، حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت إدارة النادي الناشط في