رشح الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي تلفزيون النهار لنيل جائزة أوسكار وسائل الإعلام لمكافحة الفساد في الوسط الرياضي. وستتنافس النهار إلى جانب قناة الكأس القطرية إقرأ التفاصيل لم يستبعد أحمد أحمد رئيس الكاف، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا مستقبلا، وهي التي تشارك بـ16 منتخب منذ نسخة جنوب افريقيا 1996. وأكد إقرأ التفاصيل

محرز ضمن أحسن 20 لاعب في البريمرليغ كشفت صحيفة " التيليغراف " البريطانية عن قائمة أحسن 20 لاعب خلال شهر مارس المنقضي، وإحتل جناح ليستر سيتي رياض محرز المرتبة 19 ، وأثنت