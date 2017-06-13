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أخبار من القسم الوطني
إلتمس أنصار المنتخب الوطني نضجا كبيرا لدى لاعبي الخضر خلال سالنوات الأخيرة ، او بالأحرى لدى الجيل الجديد من اللاعبين الذين تمكنوا من القضاء على إقرأ التفاصيل
رشحت رابطة الدوري الالماني اللاعب الجزائري نبيل بن طالب لجائزة أفضل لاعب شاب في ألمانيا للموسم المنقضي. ونشر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني "البونديسليغا" اليوم، قائمة إقرأ التفاصيل
بالصور.. نجوم الخضر في مكة لأداء العمرةتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين صور للاعبي الخضر رياض محرز لاعب ليستر سيتي وياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي في البقاع المقدسة
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مدد فريق أتلتيكو مدريد عقد لاعب خط وسطه كوكي. الدولي الإسباني كان ينتهي عقده في 2019، إلا أن النادي قرر منح اللاعب عقدا جديدا حتى إقرأ التفاصيل
لازال الجدل قائماً حول مباراة ريال مدريد وملاغا حتى بعد نهايتها بتفوق نادي العاصمة بهدفين دون رد، على ملعب لاروزاليدا وبذلك حسم اللقب للمرة 33 إقرأ التفاصيل
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