إلتمس أنصار المنتخب الوطني نضجا كبيرا لدى لاعبي الخضر خلال سالنوات الأخيرة ، او بالأحرى لدى الجيل الجديد من اللاعبين الذين تمكنوا من القضاء على إقرأ التفاصيل رشحت رابطة الدوري الالماني اللاعب الجزائري نبيل بن طالب لجائزة أفضل لاعب شاب في ألمانيا للموسم المنقضي. ونشر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني "البونديسليغا" اليوم، قائمة إقرأ التفاصيل

بالصور.. نجوم الخضر في مكة لأداء العمرة تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين صور للاعبي الخضر رياض محرز لاعب ليستر سيتي وياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي في البقاع المقدسة