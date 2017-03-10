10 مارس 2017 1 0 djalal
النتائج و الترتيب الجولة 24 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس النتائج و الترتيب الجولة 24 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس
الرئيسية | البطولة الوطنية | النتائج و الترتيب الجولة 24 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس

النتائج و الترتيب الجولة 24 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس

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أمل بوسعادة - مولودية العلمة             1 - 0 

جمعية الخروب - شباب عين فكرون    1 - 1  

اهلي برج بوعريريج  - شبيبة بجاية    3 - 1 

اتحاد البليدة - وداد بوفاريك               1 - 1 

اتحاد بسكرة  - أمل الاربعاء             1 - 0  

غالي معسكر -  مولودية سعيدة          1- 1

جمعية وهران - نادي بارادو             1 -0 

أولمبي الشلف - شبيبة سكيكدة

الترتيب:                    

نادي بارادو             50           

إتحاد البليدة             38             

شبيبة بجاية            37          

إتحاد بسكرة            37            

شبيبة سكيكدة          34           

أهلي برج بوعريريج  33           

أمل بوسعادة           33           

مولودية سعيدة        31            

جمعية الشلف          29           

غالي معسكر          29          

جمعية وهران        30            

شباب عين الفكرون 27          

وداد بوفاريك         26           

جمعية الخروب       24          

مولودية العلمة      23           

أمل الاربعاء           18          

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