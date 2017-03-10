10 مارس 2017 1 0 djalal
النتائج والترتيب الجولة الرابعة من دورة البقاء للبطولة الوطنية لكرة اليد النتائج والترتيب الجولة الرابعة من دورة البقاء للبطولة الوطنية لكرة اليد
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النتائج والترتيب الجولة الرابعة من دورة البقاء للبطولة الوطنية لكرة اليد

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سريع الحروش  - مولودية سعيدة    26 -21     

مستقبل تاجنانت - نادي الأبيار      26 - 24 

أولمبي الوادي  - مولودية وهران    لم يجر

الترتيب:                       

مولودية سعيدة            10               

مستقبل تاجنانت          10               

أولمبي الوادي             8               

نادي الأبيار                7                

مولودية وهران            6               

سريع الحروش             3                 

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