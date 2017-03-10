النتائج والترتيب الجولة الرابعة من دورة البقاء للبطولة الوطنية لكرة اليد

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المنتخب الجزائري المحلي يتعادل ودياً مع نصر حسين داي
نشرالإسباني فرناندو توريس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الناشط في الدوري الإسباني، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، طمأن من خلالها متابعيه ومحبيه
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ضيع فريق ريال مدريد صدارة الليغا للغريم برشلونة، بعد تعادله الإيجابي على أرضه أمام لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.
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سريع الحروش - مولودية سعيدة 26 -21
مستقبل تاجنانت - نادي الأبيار 26 - 24
أولمبي الوادي - مولودية وهران لم يجر
الترتيب:
مولودية سعيدة 10
مستقبل تاجنانت 10
أولمبي الوادي 8
نادي الأبيار 7
مولودية وهران 6
سريع الحروش 3
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