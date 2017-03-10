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10 مارس 2017 1 0 djalal
وفاق سطيف يواصل تربعه على صدارة البطولة المحترفة الأولى
يواصل وفاق سطيف تربعه على صدارة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم " موبليس"، حيث تمكن رفقاء القائد عبد المؤمن جابو من العودة بفوز بـ2-0 من تنقلهم إلى باتنة، لمواجهة شباب باتنة ضمن الجولة الـ23 من المنافسة على ملعب سفوحي بدون جمهور. سجل هدفي الوفاق كل من: ايت واعمر في الدقيقة 65، وامقران في الدقيقة90. وبهذا الفوز رفع وفاق سطيف رصيده إلى 44 نقطة، بينما يبقى شباب باتنة بـ 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
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