وفاق سطيف يواصل تربعه على صدارة البطولة المحترفة الأولى

يواصل وفاق سطيف تربعه على صدارة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم " موبليس"، حيث تمكن رفقاء القائد عبد المؤمن جابو من العودة بفوز بـ2-0 من تنقلهم إلى باتنة، لمواجهة شباب باتنة ضمن الجولة الـ23 من المنافسة على ملعب سفوحي بدون جمهور. سجل هدفي الوفاق كل من: ايت واعمر في الدقيقة 65، وامقران في الدقيقة90. وبهذا الفوز رفع وفاق سطيف رصيده إلى 44 نقطة، بينما يبقى شباب باتنة بـ 22 نقطة في المركز الثاني عشر.