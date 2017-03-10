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المنتخب الجزائري المحلي يتعادل ودياً مع نصر حسين دايتعادل المنتخب الوطني للمحلي في المباراة التحضيرية لتصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين أمام نصر حسين داي بنتيجة 0-0 اليوم الثلاثاء بالمركز التقني للفاف لسيدي موسى.
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كرة عربية
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10 مارس 2017 1 0 خالد
الرئيسية | البطولة الوطنية | الأندية الجزائرية تخوض المغامرة.. بين الحلم الإفريقي والكابوس المحلي
الأندية الجزائرية تخوض المغامرة.. بين الحلم الإفريقي والكابوس المحلي
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