الجولة الـ23.. سطيف للإبتعاد في الصدارة وصراع البقاء بين أصحاب المراتب الأخيرة يتواصل

نشرالإسباني فرناندو توريس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الناشط في الدوري الإسباني، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، طمأن من خلالها متابعيه ومحبيه إقرأ التفاصيل

ضيع فريق ريال مدريد صدارة الليغا للغريم برشلونة، بعد تعادله الإيجابي على أرضه أمام لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني. إقرأ التفاصيل