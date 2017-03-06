06 مارس 2017 1 0 خالد
غريب يخفض تسعيرة الدخول الى ملعب 5 جويلية غريب يخفض تسعيرة الدخول الى ملعب 5 جويلية
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غريب يخفض تسعيرة الدخول الى ملعب 5 جويلية

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قرر عمر غريب رئيس نادي مولودية الجزائر الناشط في الرابطة المحترفة الأولى خفض تسعيرة الدخول إلى ملعب 5 جويلية إلى 300 دينار بدل 500 دينار جزائري. وصرّح غريب مؤكدًا أنّه تلقى موافقة وزير الشباب والرياضة الهادي ولدعلي لخفض سعر التذكرة في لقاء كأس الإتحادية الإفريقية التي سيستضيف فيها العميد خصمه القادم في المنافسة القارية على أرضية الميدان الأولمبي. وتابع عمر غريب قائلًا: "أشكر الوزير ولد علي على تفهمه وهاته الخطوة قمنا بها من أجل الأنصار".

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