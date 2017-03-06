مواسة يكشف سرًا سيبقي العميد ضمن المنافسين على اللقب

كشف مدرب مولودية الجزائر، كمال مواسة، أنّ الفوز في اللقاءين المؤجلين أمام شبيبة القبائل ومولودية وهران، سيكون حاسمًا في بقاء ناديه في سباق التنافس على اللقب، ومواصلة تضييق الخناق وفاق سطيف، متصدر الرابطة المحترفة الأولى. ويتقاسم مولودية الجزائر مع إتحاد العاصمة المرتبة الثالثة برصيد 35 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين للعميد، وواحدة لأبناء سوسطارة. ويتصدر الوفاق جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وله مباراة مؤجلة، هو الآخر. وقال مواسة متابعًا، أنّ نتيجة الداربي كانت عادلة بالنسبة للجارين، المولودية والإتحاد، التي أقيمت أول أمس السبت، والّتي انتهت بنتيجة 2-2. موضحًا: "التعادل نتيجة عادلة بالنسبة لكلا الفريقين، رغم أنّ فريقي كان الأقرب إلى الفوز، وإذا أردنا البقاء في سباق التنافس على اللقب مع وفاق سطيف ما علينا إلّا الفوز في المواجهتين المؤجلتين". وبخصوص الأجواء التي سادت الداربي، قال مواسة: "أشكر الجماهير الّتي حضرت بقوة ورسمت صورًا جميلة في المدرجات ومنحت دفعة معنوية للاعبين". متابعًا: "دخلنا المواجهة دون مقدمات وتمكنا من تسجيل هدفين خاطفين، أما الإتحاد فقد سجل الهدف الأول من تسلل وهو ما منح جرعة معنوية للاعبين الذين استطاعوا أن يعادلوا النتيجة، وعلى العموم اللقاء كان جيّدًا".