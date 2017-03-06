معرض الصحف.. زيدان يعاقب إيسكو والريال يحدد قيمة بيعه هذا الصيف

روما ترصد 20 مليون أورو لضم نجم المنتخب الوطني الجزائري

رصدت إدارة روما الإيطالية، 20مليون أورو للتعاقد مع الدولي الجزائري ولاعب بورتو البرتغالي، ياسين ابراهيمي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية اليوم