02 مارس 2017 1 0 djalal
البطولة لن تتوقف والجولة 23 الأسبوع القادم البطولة لن تتوقف والجولة 23 الأسبوع القادم
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البطولة لن تتوقف والجولة 23 الأسبوع القادم

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نشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، جدول مباريات الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى "موبليس"  لكرة القدم، كما حددت المباريات المنقولة على المباشر. وبرمجت الرابطة المحترفة، الجولة 23 يومي 10 و11 مارس القادم، وذلك عكس ما تداولته بعض الصحف حول توقف البطولة بعد الجولة الـ22 لمدة 15 يوماً من أجل تسوية المباريات المتأخرة. و أجلت الرابطة مبارتين من الجولة الـ23، لكل من: مولودية الجزائر ضد مولودية بجاية، وشبيبة القبائل ضد إتحاد العاصمة، وذلك لإرتباط الفرق بالمشاركة الإفريقية، كما ثم برمجت مباراة شباب باتنة ووفاق سطيف بدون جمهور

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