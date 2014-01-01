28 فيفري 2017 1 0 خالد
تعيين بيرة مديرًا رياضيًا ومستشارًا لرئيس نادي إتحاد العاصمة تعيين بيرة مديرًا رياضيًا ومستشارًا لرئيس نادي إتحاد العاصمة
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تعيين بيرة مديرًا رياضيًا ومستشارًا لرئيس نادي إتحاد العاصمة

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أعلنت إدارة نادي إتحاد العاصمة اليوم الثلاثاء عن تعيين عبد الكريم بيرة في منصب المدير الرياضي والمستشار التقني لرئيس النادي الناشط في الرابطة المحترفة الأولى. وأوضح الإتحاد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، بأنّ بيرة وقع على عقد مع النادي صباح اليوم يمتد لثلاث سنوات، وأنّه إلتقى قبل ذلك مع البلجيكي بول بوت، مدرب الفريق الأول، الّذي سينسق العمل معه، ليتم بعدها تقديمه للاعبين. وصرّح المدرب، الّذي غادر منذ أسبوعين أهلي برج بوعريريج الناشط في الرابطة المحترفة الثانية، لذات المصدر قائلًا: "أنا سعيد بإنضمامي إلى الإتحاد الّذي أعتبره مثالًا في الإحتراف. صراحة، كل شيء مهيأ للقيام بعمل جيّد"، ملتزمًا بالمساهمة في إنجاح "المشروع الطموح الذي سطرته إدارة الإتحاد على المستوى البعيد".

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