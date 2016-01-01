البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: فوز المجمع البترولي على الأهلي السعودي

تغلب المجمع البترولي على نادي الأهلي السعودي بنتيجة 3 اشواط للشوطين، في اليوم الثالث لبطولة الأندية العربية الـ35 للكرة الطائرة التي انطلقت يوم الاثنين الفارط بالعاصمة البحرينية المنامة. و قد فاز المجمع البترولي بلقائه الأول أمام الأهلي البحريني ب 3-0، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام نادي تنورين اللبناني بنتيجة 3-0، يتحدد على إثره المتأهلين للدور ربع النهائي. يشارك في هذه البطولة 13 ناديايمثلون تسعة بلدان عربية وتستمر حتى 28 فبراير الجاري. نتيجة اليوم الثالث للمجموعة الثالثة:

الأهلي السعودي - المجمع البترولي الجزائري 2-3

الأهلي البحريني - نادي تنورين البناني

الترتيب:

نقاط لعب

المجمع البترولي 5 3

الأهلي السعودي 5 3

تنورين اللبناني 3 2

الأهلي البحريني 2 2