24 فيفري 2017 1 0 djalal
البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: فوز المجمع البترولي على الأهلي السعودي البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: فوز المجمع البترولي على الأهلي السعودي
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البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: فوز المجمع البترولي على الأهلي السعودي

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تغلب المجمع البترولي على نادي الأهلي السعودي بنتيجة 3 اشواط للشوطين، في اليوم الثالث لبطولة الأندية العربية الـ35 للكرة الطائرة التي انطلقت يوم الاثنين الفارط بالعاصمة البحرينية المنامة. و  قد فاز المجمع البترولي بلقائه الأول أمام الأهلي البحريني ب 3-0، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام نادي تنورين اللبناني بنتيجة 3-0، يتحدد على إثره المتأهلين للدور ربع النهائي.  يشارك في هذه البطولة  13 ناديايمثلون تسعة بلدان عربية وتستمر حتى 28 فبراير الجاري. نتيجة اليوم الثالث للمجموعة الثالثة: 

الأهلي السعودي - المجمع البترولي الجزائري        2-3 

الأهلي البحريني - نادي تنورين البناني               

الترتيب:

                            نقاط             لعب 

المجمع البترولي            5               3  

الأهلي السعودي             5               3                   

تنورين اللبناني             3               2    

الأهلي البحريني            2               2   

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