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البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: فوز المجمع البترولي على الأهلي السعودي
تغلب المجمع البترولي على نادي الأهلي السعودي بنتيجة 3 اشواط للشوطين، في اليوم الثالث لبطولة الأندية العربية الـ35 للكرة الطائرة التي انطلقت يوم الاثنين الفارط بالعاصمة البحرينية المنامة. و قد فاز المجمع البترولي بلقائه الأول أمام الأهلي البحريني ب 3-0، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام نادي تنورين اللبناني بنتيجة 3-0، يتحدد على إثره المتأهلين للدور ربع النهائي. يشارك في هذه البطولة 13 ناديايمثلون تسعة بلدان عربية وتستمر حتى 28 فبراير الجاري. نتيجة اليوم الثالث للمجموعة الثالثة:
الأهلي السعودي - المجمع البترولي الجزائري 2-3
الأهلي البحريني - نادي تنورين البناني
الترتيب:
نقاط لعب
المجمع البترولي 5 3
الأهلي السعودي 5 3
تنورين اللبناني 3 2
الأهلي البحريني 2 2
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