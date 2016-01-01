22 فيفري 2017 1 0 خالد
عمر غريب.. لا وجود لقضية إسمها فوزي شاوشي عمر غريب.. لا وجود لقضية إسمها فوزي شاوشي
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عمر غريب.. لا وجود لقضية إسمها فوزي شاوشي

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أكد رئيس مولودية الجزائرية عمر غريب أنه لا وجود لقضية إسمها فوزي شاوشي، مبرزا أنه لم يتم استدعاء الحارس من أي هيئة، رغم صدور بيان من قبل لجنة الإنضباط بما أنه لم يقم بأي شيئ يستحق المعاقبة، داعيا بعض الأطراف إلى ضرورة التوقف عن خلق البلبلة.

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