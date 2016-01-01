عمر غريب.. لا وجود لقضية إسمها فوزي شاوشي

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22 فيفري 2017 1 0 خالد
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تأهل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة أقل من 23 إلى بطولة العالم 2017 بمصر، عقب فوزه على المنتخب الموريسي بنتيجة 3-0اليوم الأربعاء بالقاعة المتعددة الرياضات بالدويرة، إقرأ التفاصيل
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البديل غاميرو يقلب الطاولة على خيخون ويقود الأتليتي إلى فوز ساحق
تمكن البديل، الفرنسي، كيفن غاميرو، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليقود أتلتيكو مدريد لفوز ساحق 4-1 على مضيفه سبورتنغ خيخون اليوم السبت في إطار الجولة
تمكن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أمس السبت، من تحطيم رقم قياسي، في تاريخ النادي الملكي، من حيث عدد مرّات إقرأ التفاصيل
أكد رئيس مولودية الجزائرية عمر غريب أنه لا وجود لقضية إسمها فوزي شاوشي، مبرزا أنه لم يتم استدعاء الحارس من أي هيئة، رغم صدور بيان من قبل لجنة الإنضباط بما أنه لم يقم بأي شيئ يستحق المعاقبة، داعيا بعض الأطراف إلى ضرورة التوقف عن خلق البلبلة.
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