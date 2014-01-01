فيديو.. مدرب بيشام يونايتد يشيد بالمولودية وجمهورها

أقصى فريق شبيبة الساورة من الدوري التمهيدي للرابطة أبطال إفريقيا، بعد تعادله السلبي أمام رينجرز النيجيري في لقاء العودة من المنافسة، بنيجيريا. يذكر ان لقاء إقرأ التفاصيل تمكن البديل، الفرنسي، كيفن غاميرو، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليقود أتلتيكو مدريد لفوز ساحق 4-1 على مضيفه سبورتنغ خيخون اليوم السبت في إطار الجولة إقرأ التفاصيل

عبد المجيد بوعاود رئيسا للإتحادية الجزائرية للتجديف وكانو كاياك انتخب عبد المجيد بوعاود رئيسا للإتحادية الجزائرية للتجديف وكانو كاياك، للعهدة الأولمبية 2017-2020، عقب الجمعية العامة الإنتخابية المنعقدة اليوم الجمعة. وحصل بوعاود على 24 صوتا