بالفيديو.. الداربي العاصمي.. الإتحاد من أجل الإستفاقة والشباب لتأكيدها

يواجه إتحاد العاصمة منافسه شباب بلوزداد اليوم الإثنين بدءًا من الساعة 18:00 على ملعب 5 جويلية الأولمبي بنية العودة لسكة الإنتصارات في إطار الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى القدم التي إنطلقت مبارياتها يوم الخميس الماضي. وعجز الإتحاد، حامل اللقب، عن تحقيق أي إنتصار منذ إنطلاق مرحلة الإياب من الموسم الحالي، مسجلًا تعادلين و هزيمة واحدة مما جعله يبتعد نسبيًا عن قمة الترتيب. تعثر آخر أمام شباب البلوزداد ستكون عواقبه وخيمة على "أبناء سوسطارة" والّذي سيدخلهم بالتأكيد في دوامة الشك. وحول اللقاء قال المدرب البلجيكي لإتحاد الجزائر بول بوت: "المواجهة ستكون صعبة لكن لدينا حظوظنا للخروج فائزين بها. لكسب النقاط الثلاث علينا إستغلال أدنى الفرص و اللعب بنفس الروح التي تحلينا بها أمام مولودية بجاية (0-0)". وسيكون الإتحاد، السادس في ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة، محرومًا في هذا الموعد الهام من عديد اللاعبين على غرار حمّار و بن خماسة وبلجيلالي. وفي الجهة المقابلة يعيش شباب بلوزداد، الّذي دعّم صفوفه جيّدا في فترة الإنتقالات الشتوية، فترة زاهية منذ بداية مرحلة العودة جعلته بعد الفوز الثمين خارج الديار يوم الثلاثاء أمام مولودية وهران بـ2-0 يرتقي للمركز العاشر بـ23 نقطة. ويبدو أنّ قدوم المدرب المغربي بادو الزاكي ساهم بشكل كبير في إنتفاضة "أبناء العقيبة" الّذين يُعولون على هدافهم الجديد محمد أمين حامية صاحب 4 أهداف منذ إلتحاقه في الميركاتو الشتوي، للخروج فائزين من المباراة. وقال المهاجم البلوزدادي كريم عريبي المستقدم من شباب باتنة: "نحن قادرون على تحقيق الفوز. لدينا مجموعة قوية و متماسكة. سنبذل قصارى جهدنا لتسجيل الإنتصار الثالث عل التوالي". تاريخيا، سيطر الإتحاد على سجل المواجهات ضد الشباب حيث فاز 28 مرة مقابل 22 إنهزامًا.