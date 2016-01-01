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16 فيفري 2017 1 0 وكالات
لجنة الإنضباط تبرء حارس اتحاد العاصمة محمد لمين زماموش
وأعلنت رابطة كرة القدم على موقعها الإلكتروني الرسمي، بأن لجنة الإنضباط قررت طي ملف زماموش بعد أن قدم الأخير توضيحات بخصوص ما حدث. بالمقابل،عاقبت ذات اللجنة ثلاثة لاعبين بالإيقاف لمباراة واحدة، ويتعلق الأمر بكل محمد بن يحيى (اتحاد الجزائر) ورشيد فراحي (مولودية وهران) وعنتر بوشريط (مولودية بجاية). وأفاد ذات المصدر أنه بعد الإستماع إلى طبيب مولودية سعيدة (الرابطة الثانية) أمس الأربعاء, فإن لجنة الإنضباط ستعلن عن القرار النهائي بخصوص اللاعب وليد عبد اللي, من نفس الفريق والمتهم بتناول المنشطات، خلال جلسة الإثنين المقبل.
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