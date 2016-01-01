15 فيفري 2017 1 0 djalal
الرابطة تأجل مباراة مولودية بجاية و أولمبي المدية الرابطة تأجل مباراة مولودية بجاية و أولمبي المدية
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الرابطة تأجل مباراة مولودية بجاية و أولمبي المدية

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فتحت الرابطة المحترفة لكرة القدم، ملف مباراة مولودية بجاية واتحاد العاصمة التي لعبت يوم امس الثلاثاء ضمن الجولة السادس عشر من بطولة المحترفة الأولى، والأحداث التي عقبتها بعد اجتياح الأنصارلأرضية ملعب الوحدة المغاربية، ببجاية، بعد اعلان الحكم صافرة النهاية وخلف هذا العنف إصابة اكثر من 20 شخاصا. هذا واجلت الرابطة المحترفة لقاء مولودية بجاية واولمبي المدية ضمن الجولة العشرين، والمقرر يوم السبت المقبل ببجاية، لوقت لاحق حتى يتم الفصل في قضية اللقاء السابق الذكر.

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