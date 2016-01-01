انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المولودية وبيشام يوناتيد بشبابيك معلب 5 جويلية

اعلنت إدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، اليوم الاربعاء، أن انطلاق عملية بيع التذاكر لمباراة مولودية الجزائر أمام بيشام يوناتيد الغاني المقررة يوم السبت على الساعة الثامنة والنصف مساء، لحساب إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، قد حدد ليوم الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت إدارة الديوان الأولمبي، لوكالة الأنباء الجزائرية، ما يلي:"سيتم الشروع في عملية بيع التذاكر يوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا وستتواصل إلى غاية يوم المباراة، على مستوى شبابيك الملعب فقط".

وكانت مولودية الجزائر، قد انهزمت في لقاء الذهاب بأكرا في غانا، أمام نادي بيشام يونايتد الغاني بنتيجة هدفين مقابل هدف. ويطمح أصحاب اللونين "الأحمر و الأخضر" تدارك هذا التأخر، وهي مهمة في متناولهم نسبيا. وأضاف نفس المصدر، يقول:" سنطرح 50.000 تذكرة للبيع، وستبقى شبابيك الملعب مفتوحة حسب تدفق الجمهور". وسيدير لقاء مولودية الجزائر أمام بيشام يوناتيد الغاني، طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الرئيسي عديل زواق.