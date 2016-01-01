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نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي من كأس الكونفديرالية الإفريقية
نتائج لقاءات الذهاب للدور التمهيدي لمنافسة كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم الّتي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد:
الجمعة 10 فيفري:
نادي مونروفيا بريويريس (ليبيريا) - شببية القبائل (الجزائر) 3 - 0
أكاندا (الغابون) - رونيسانس (ج.الكونغو الديمقراطية) 0 - 0
هلال بنغازي (ليبيا) - أولينزي ستارز (كينيا) 1 - 0
هلال عبيد (السودان) - سان ميشال يونايتد (السيشل) 2 – 0
السبت 11 فيفري:
السلام وو (السودان) - رايون سبورت (رواندا) 0 - 4
نجم الكونغو (الكونغو) - راسينغ ميكوميسينغ (غينيا الاستوائية) 2 - 0
أورابا يونايتد (بوتسوانا) - مبابان سوالوز (سوازيلاند) 0 - 1
فايبرز سبور كلوب (اوغندا) - فولكان كلوب موروني (جزر القمر) 0 - 0
نادي الجمارك لنيامي (النيجر) - اتحاد طنجة (المغرب) 1 - 2
المغرب الفاسي (المغرب) - نادي رونيسانس ايغلون (الكونغو) 3 - 0
بلاتينيوم ستارز (جنوب افريقيا) - الإتحاد الرياضي دو سونغو (الموزمبيق) 1 - 0
الأحد 12 فيفري:
أبيخيس فا دي مفو (الكامرون) - نياري تالي (السينغال) 1 - 0
صونابيل (بوركينافاسو) - سبورتينغ دي غانيوا (كوت ديفوار) 0 - 0
كا في زاد (زامبيا) - نادي نغوزي (بوروندي) 2- 1
إليغو بلوس (مدغشقر) - سوبر سبورت يونايتد (جنوب افريقيا) 0 - 0
نادي بيشام (غانا) - مولودية الجزائر (الجزائر) 2- 1
بامبلوموس (موريتانيا) - نغيزي بلاتينيوم ستارز (زيمبابوي) 1 - 1
ايفياني اوباه (نيجيريا) - المصري المصري (مصر) 1 - 0
نادي الدفاع (اثيوبيا) - يونغ سبورتس اكاديمي باميندا (الكامرون) 1 - 0
نادي ريسلاف (سيراليون) - ويكي توريستس (نيجيريا) 2 - 0
كما ستجرى لقاءات الإياب ما بين 17 و19 فيفري.
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