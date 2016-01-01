13 فيفري 2017 1 0 خالد
نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي من كأس الكونفديرالية الإفريقية نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي من كأس الكونفديرالية الإفريقية
الرئيسية | البطولة الوطنية | نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي من كأس الكونفديرالية الإفريقية

نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي من كأس الكونفديرالية الإفريقية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

نتائج لقاءات الذهاب للدور التمهيدي لمنافسة كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم الّتي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد:

الجمعة 10 فيفري: 

نادي مونروفيا بريويريس (ليبيريا) - شببية القبائل (الجزائر)       3 - 0 

أكاندا (الغابون) - رونيسانس (ج.الكونغو الديمقراطية)              0 - 0  

هلال بنغازي (ليبيا) - أولينزي ستارز (كينيا)                        1 - 0  

هلال عبيد (السودان) - سان ميشال يونايتد (السيشل)                2 – 0

السبت 11 فيفري: 

السلام وو (السودان) - رايون سبورت (رواندا)                      0 - 4  

نجم الكونغو (الكونغو) - راسينغ ميكوميسينغ (غينيا الاستوائية)    2 - 0  

أورابا يونايتد (بوتسوانا) - مبابان سوالوز (سوازيلاند)              0 - 1  

فايبرز سبور كلوب (اوغندا) - فولكان كلوب موروني (جزر القمر) 0 - 0  

نادي الجمارك لنيامي (النيجر) - اتحاد طنجة (المغرب)              1 - 2 

المغرب الفاسي (المغرب) - نادي رونيسانس ايغلون (الكونغو)      3 - 0 

بلاتينيوم ستارز (جنوب افريقيا) - الإتحاد الرياضي دو سونغو (الموزمبيق) 1 - 0 

الأحد 12 فيفري: 

أبيخيس فا دي مفو (الكامرون) - نياري تالي (السينغال)                1 - 0 

صونابيل (بوركينافاسو) - سبورتينغ دي غانيوا (كوت ديفوار)        0 - 0 

كا في زاد (زامبيا) - نادي نغوزي (بوروندي)                           2- 1 

إليغو بلوس (مدغشقر) - سوبر سبورت يونايتد (جنوب افريقيا)        0 - 0 

نادي بيشام (غانا) - مولودية الجزائر (الجزائر)                          2- 1 

بامبلوموس (موريتانيا) - نغيزي بلاتينيوم ستارز (زيمبابوي)          1 - 1       

ايفياني اوباه (نيجيريا) - المصري المصري (مصر)                    1 - 0 

نادي الدفاع (اثيوبيا) - يونغ سبورتس اكاديمي باميندا (الكامرون)   1 - 0  

نادي ريسلاف (سيراليون) - ويكي توريستس (نيجيريا)              2 - 0

كما ستجرى لقاءات الإياب ما بين 17 و19 فيفري.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع