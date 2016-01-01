13 فيفري 2017 1 0 خالد
نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا
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نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا

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نتائج مباريات الذهاب من الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم الّتي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد: 

الجمعة 10 فيري: 

كا.سي.سي.أي (أوغندا)- بريميرو دي أغوستو (أونغولا)      1 - 0 

شبيبة الساورة (الجزائر) - إينوغو رانجرز (نيجيريا)          1 - 1  

السبت 11 فيري:

كاديوغو (بوركينافاسو) - الشياطين السود (الكونغو)           3 - 0  

أي.أس ريال (مالي) - ريفر يونايتد (نيجيريا)                    0 - 0 

تاندا (كوت ديفوار) - أي.أس فان (النيجر)                      3 - 0  

غوري (السينغال) - حورويا (غينيا)                             0 - 0  

أف.سي يوهانسن (سيراليون) - الفتح الرباطي (المغرب)      1 - 1  

مونانا (الغابون) - فيتالو (بوروندي)                             2 - 0  

زاناكو (زامبيا) - أي.بي.أر (رواندا)                            0 - 0 

زيماموتو (زنزيبار) - فيروفيارو دا بيرا (الموزمبيق)          2 - 1  

روايال ليوبار (سوازيلاند) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) 0 - 1 

كنابس (مدغشقر) - تاون شيب رولارز (بوتسوانا)              2 - 1  

سانت لويزيان (لارينيون) - بيدفيست ويتس (جنوب افريقيا)   2 - 1  

ليولي (ليزوتو) - كابس يونايتد (زيمبابوي)                      0 - 0 

كوت دور (السيشل) - سان جورج (إثيوبيا)                     0 - 2 

توسكر (كينيا) - بور لويس (جزر موريس)                     1 - 1

الأحد 12 فيفري: 

صوني إيلا نغيما (غينيا الإستوائية) - المريخ (السوداني)      0 - 1 

وا أل ستارز (غانا) - اهلي بنغازي (ليبيا)                       1 - 3 

نادي نغايا (جزر القمر) - يونغ افريكانز (تنزانيا)                1 - 5 

باراك يونغ كونترولرز (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي)        1 - 0 

بورتس أوثوريتي (غامبيا) - سيوي سبورت (كوت ديفوار)     1 - 0  

كوتون سبور (الكامرون) - عطبرة (جنوب السودان)            2 - 0 

ليوبار (الكونغو) - لوم (الكامرون)                                 1 - 0 

ما من المنتضر أن تلعب لقاءات الإياب تُجرى ما بين 17 و19 فيفري الحالي.

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