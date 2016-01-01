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نتائج مباريات الذهاب للدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا
نتائج مباريات الذهاب من الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم الّتي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد:
الجمعة 10 فيري:
كا.سي.سي.أي (أوغندا)- بريميرو دي أغوستو (أونغولا) 1 - 0
شبيبة الساورة (الجزائر) - إينوغو رانجرز (نيجيريا) 1 - 1
السبت 11 فيري:
كاديوغو (بوركينافاسو) - الشياطين السود (الكونغو) 3 - 0
أي.أس ريال (مالي) - ريفر يونايتد (نيجيريا) 0 - 0
تاندا (كوت ديفوار) - أي.أس فان (النيجر) 3 - 0
غوري (السينغال) - حورويا (غينيا) 0 - 0
أف.سي يوهانسن (سيراليون) - الفتح الرباطي (المغرب) 1 - 1
مونانا (الغابون) - فيتالو (بوروندي) 2 - 0
زاناكو (زامبيا) - أي.بي.أر (رواندا) 0 - 0
زيماموتو (زنزيبار) - فيروفيارو دا بيرا (الموزمبيق) 2 - 1
روايال ليوبار (سوازيلاند) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) 0 - 1
كنابس (مدغشقر) - تاون شيب رولارز (بوتسوانا) 2 - 1
سانت لويزيان (لارينيون) - بيدفيست ويتس (جنوب افريقيا) 2 - 1
ليولي (ليزوتو) - كابس يونايتد (زيمبابوي) 0 - 0
كوت دور (السيشل) - سان جورج (إثيوبيا) 0 - 2
توسكر (كينيا) - بور لويس (جزر موريس) 1 - 1
الأحد 12 فيفري:
صوني إيلا نغيما (غينيا الإستوائية) - المريخ (السوداني) 0 - 1
وا أل ستارز (غانا) - اهلي بنغازي (ليبيا) 1 - 3
نادي نغايا (جزر القمر) - يونغ افريكانز (تنزانيا) 1 - 5
باراك يونغ كونترولرز (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي) 1 - 0
بورتس أوثوريتي (غامبيا) - سيوي سبورت (كوت ديفوار) 1 - 0
كوتون سبور (الكامرون) - عطبرة (جنوب السودان) 2 - 0
ليوبار (الكونغو) - لوم (الكامرون) 1 - 0
ما من المنتضر أن تلعب لقاءات الإياب تُجرى ما بين 17 و19 فيفري الحالي.
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