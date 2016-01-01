أعمال شغب واسعة بملعب بوفاريك وجرحى في صفوف أنصار شبيبة سكيكدة

إندلعت، اليوم الجمعة، مناوشات بين وحدات الأمن وأنصار شبيبة سكيكدة في ملعب محمد رقاز ببوفريك، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف أنصار سكيكدة.

وقالت مصادر متطابقة، أنه تم نقل الجرحى على جناح السرعة إلى المستشفى القريب من المنطقة. كما تسببت المناوشات أيضا في تأخر إنطلاق اللقاء الذي كان من المقرر بين وداد بوفريك أمام شبيبة سكيكدة على ملعب محمد رقاز ببوفاريك بدءا من الساعة الثالثة.