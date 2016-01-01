أمين حامية يفتك صدارة ترتيب هدافين المحترف الأول

إعتلى المهاجم أمين حامية مؤقتا صدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم، بفضل ثنائيته الأولى بألوان فريقه الجديد شباب بلوزداد الفائز على ضيفه مولودية بجاية (3-0)، مساء أمس الخميس ضمن الجولة الـ 19.

والتحق حامية بالشباب خلال المركاتو الشتوي وفي جعبته 7 أهداف سجلها مع ناديه السابق أولمبي المدية، ما سمح له بإزاحة مهاجم مولودية بجاية أحمد مساعدية، صاحب الثمانية أهداف لحد الآن، من الصدارة وإحالته إلى المركز الثاني وحيدا.

ومن جهته، تمكن مهاجم اتحاد بلعباس أبو سفيان بالغ من الصعود إلى المرتبة الثالثة برصيد 7 أهداف بفضل الهدف الذي أحرزه في مرمى مولودية وهران (2-0)، ليشارك في هذه المرتبة كلا من زميله في نفس الفريق حبيب بوقلمونة ومصطفى جاليت "شبيبة الساورة" ومحمد بن عياد "سريع غليزان". وتختتم الجولة الـ 19 غدا السبت، بإجراء المباراتين المتبقيتين في البرنامج بين سريع غليزان ودفاع تاجنانت، وكذا اتحاد الحراش وشباب باتنة.